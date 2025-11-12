La inspectora jefa de la UFAM de Salamanca, premiada con los reconocimientos Meninas 2025

La lucha contra la violencia de género en Castilla y León ha recibido un reconocimiento público en la figura de nueve galardonados que serán distinguidos con los Reconocimientos Meninas 2025, promovidos por el Ministerio de Igualdad.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, fue el encargado de anunciar hoy estos premios en un acto celebrado en León, calificándolos no como "premios, sino reconocimientos públicos a una labor sostenida, comprometida y transformadora".

En el caso concreto de Salamanca, el galardón recaerá en la Inspectora Isabel María Prieto, jefa de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. Se le reconoce así su dedicación durante más de dos décadas de trabajo en primera línea en la protección de las víctimas de violencia de género en la provincia.

Junto a ella, se ha premiado una amplia red de compromiso en la comunidad, que incluye a:

María del Pilar Gardiázabal Serrano en Ávila, por su labor educativa en favor de la igualdad.

El Turno de Oficio de Violencia de Género del Colegio de Abogacía de Burgos, pionero en asistencia especializada.

La Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán, por medio siglo de activismo.

El Grupo de Mujeres del iuFOR (UVa) en Palencia, por visibilizar a la mujer en la ciencia forestal.

El Colegio de Farmacéuticos de Segovia, por convertir las farmacias en espacios seguros de detección temprana.

La Fundación CEPAIM en Soria, por su trabajo con mujeres migrantes y en situación de vulnerabilidad.

El Sargento Primero Sergio Palomares del Río (Guardia Civil) en Valladolid, por su profesionalidad y humanidad.

La Capitán María Isabel García Núñez (SEPRONA) en Zamora, por su liderazgo y defensa de la igualdad en la Guardia Civil.

El delegado Sen subrayó que "Castilla y León vuelve a demostrar que cuenta con una enorme red de profesionales, activistas, asociaciones y fuerzas de seguridad cuya salva vidas, rompe silencios y abre caminos hacia la igualdad”.

El premio autonómico de esta edición será para la Fundación INTRAS, que suma 30 años de acompañamiento, destacando su atención integral a mujeres con la doble vulnerabilidad de sufrir problemas de salud mental y ser víctimas de violencia de género. Nicanor Sen concluyó su anuncio afirmando que "la violencia contra las mujeres tiene responsables, pero también tiene respuesta. Y parte de esa respuesta la conforman personas como estas: profesionales, activistas e instituciones que nunca miran hacia otro lado”.

Los galardonados recibirán su distinción en la gala oficial de entrega que se celebrará el próximo 24 de noviembre en el Auditorio de León.