Instituciones Penitenciarias niega la sobreocupación y el deterioro laboral en Topas: "Esta afirmación es inaceptable"

CCOO denunció el pasado 13 de octubre la sobreocupación del Centro Penitenciario de Topas y el "progresivo deterioro" de las condiciones laborales del personal. Instituciones Penitenciarias ha respondido que "no está sobreocupado" y que incluso sobran trabajadores, lo que ha despertado la indignación del sindicato: "No solo no da soluciones, sino que certifica la desconexión creciente entre los despachos y la realidad penitenciaria".

La Sección Sindical alerta del aumento "sostenido" de la población reclusa, que ha alcanzado cifras "próximas y superiores a los 1.200 internos, algo inédito en los últimos años y que afecta directamente a la carga de trabajo en vigilancia, oficinas y servicios sanitarios". La Administración del Centro Penitenciario de Topas, por su parte, afirma que se puede albergar hasta 1.678 reclusos y que, por tanto, la plantilla adscrita debería "reducirse" para ajustarse a los criterios de proporcionalidad. "Esta afirmación es inaceptable y profundamente desconectada de la realidad", lamenta CCOO.

"La capacidad teórica de 1.678 internos no se corresponde ni con la distribución real, ni con la disponibilidad de módulos, ni con la operatividad actual de un establecimiento que fue concebido para una capacidad operativa de 1008 internos", añade. De ahí que los vigilantes y sanitarios trabajen "al límite", tal y como han trasladado los propios trabajadores en los comités y reuniones internas.

Las medidas "inmediatas" que exigen CCOO son reforzar de inmediato la plantilla en vigilancia, adoptar las medidas organizativas que permitan reducir la presión sobre el personal y mejorar la gestión diaria; y reconocer la situación real de Topas. "Resulta especialmente grave que la SGIP afirme que el centro dispone de adecuado personal funcionario y que las áreas de vigilancia o sanitaria sobrepasen la RPT", señala.