El Instituto de la Juventud de Castilla y León busca 'Corresponsales Juveniles' para el curso 2025-2026

El Instituto de la Juventud de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha publicado las bases para el programa 'Corresponsales juveniles' para el curso 2025-2026. La iniciativa busca mejorar la difusión de información de interés para los jóvenes, convirtiéndolos en transmisores de conocimiento entre sus compañeros.

El programa está dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años, preferentemente estudiantes de la ESO, Bachillerato, Formación Profesional y universitarios. Los corresponsales recibirán información periódica sobre becas, voluntariado, cursos de formación, ofertas de empleo y ocio, para luego compartirla en sus centros educativos.

Además, el programa, que se configura como un voluntariado juvenil, ofrecerá formación complementaria en áreas como comunicación, liderazgo, coaching y uso de redes sociales, con el fin de que los participantes adquieran competencias personales que serán reconocidas por el Instituto de la Juventud.

Para participar, los interesados deben estar matriculados en el centro en el que desean ser corresponsales y, en el caso de ser menores de edad, contar con el consentimiento de sus padres o tutores legales.