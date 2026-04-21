Dos institutos de Salamanca capital y otro de Vitigudino, premiados en la VII edición de la Ciberliga de la Guardia Civil de Salamanca

Tres institutos, dos de Salamanca capital y uno de Vitigudino, han sido premiados en la mañana de este martes por su participación en la VII Ciberliga de la Guardia Civil.

Los alumnos de cuarto curso de la ESO que han sido galardonados pertenecen al IES Ramos del Manzano que se ha alzado con el primer puesto; al IES Martínez Urribarri (segundo puesto); y al IES Lucía de Medrano (tercer puesto). Estos centros se han situado entre los tres mejores de toda la provincia dentro de una competición que ha contado con la participación de 420 alumnos distribuidos en 105 equipos procedentes de 14 centros educativos.

Entrega de premios de la VII edición Ciberliga de la Guardia Civil en Salamanca | Guardia Civil de Salamanca

Los equipos ganadores han recibido los diplomas acreditativos por parte de la subdelegada del Gobierno, Rosa López, y el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca, Arturo Marcos; después, los participantes han realizado una visita a distintas especialidades de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca, donde han podido conocer el trabajo de unidades como el Centro Operativo Complejo (COS –COTA), las dependencias y el material de intervención de la Unidad de Seguridad Ciudadana.

Entrega de premios de la VII edición Ciberliga de la Guardia Civil en Salamanca | Guardia Civil de Salamanca

La Guardia Civil ha agradecido a los participantes la dedicación y colaboración en el desarrollo de la edición de esta Ciberliga, así como al director provincial de Educación, Ángel Morín, y la responsable del Área de programas educativos de la dirección provincial, María Vicenta Sánchez.