La Inteligencia Artificial, protagonista de la nueva sesión de los 'Viernes de emprendimiento' en el Centro Tormes+

La Inteligencia Artificial cada vez está más presente en nuestras vidas. Por ello, será la protagonista de la nueva sesión de los 'Viernes de emprendimiento' que acoge el Centro Tormes+. Se celebrará el 12 de diciembre a las 16:30 horas y está abierta a cualquier persona interesada, independientemente de su nivel de experiencia o conocimientos premios.

El encuentro titulado 'Inteligencia Artificial 360' durará dos horas y estará orientada especialmente a la aplicación de la IA en la vida diaria o laboral. Para ello, se ahondará en el uso de varias herramientas: ChatGPT y Gemini para crear, razonas y generar contenido; Perplexity para investigar con precisión, Notebook LM para convertir PDFs en audios...

Los interesantes pueden inscribirse de forma gratuita en la página web https://www.aytosalamanca.es/viernes-de-emprendimiento. El aforo está limitado a 24 plazas.