La Inteligencia Artificial, protagonista de la nueva sesión de los 'Viernes de emprendimiento' en el Centro Tormes+
El encuentro contará con un aforo limitado de 24 plazas y es gratuito
La Inteligencia Artificial cada vez está más presente en nuestras vidas. Por ello, será la protagonista de la nueva sesión de los 'Viernes de emprendimiento' que acoge el Centro Tormes+. Se celebrará el 12 de diciembre a las 16:30 horas y está abierta a cualquier persona interesada, independientemente de su nivel de experiencia o conocimientos premios.
El encuentro titulado 'Inteligencia Artificial 360' durará dos horas y estará orientada especialmente a la aplicación de la IA en la vida diaria o laboral. Para ello, se ahondará en el uso de varias herramientas: ChatGPT y Gemini para crear, razonas y generar contenido; Perplexity para investigar con precisión, Notebook LM para convertir PDFs en audios...
Los interesantes pueden inscribirse de forma gratuita en la página web https://www.aytosalamanca.es/viernes-de-emprendimiento. El aforo está limitado a 24 plazas.
