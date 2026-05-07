Una intensa granizada sorprende a los salmantinos en la mañana de este jueves
En cuestión de minutos, la lluvia ha dado paso a una granizada que ha caído con fuerza en distintos puntos
Una intensa granizada ha sorprendido a los salmantinos en la mañana de este jueves.
El episodio se ha producido de forma repentina, tras una mañana que había comenzado con cielos soleados y temperaturas suaves.
En cuestión de minutos, la lluvia ha dado paso a una granizada que ha caído con fuerza en distintos puntos, obligando a muchas personas a resguardarse en portales y comercios.
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