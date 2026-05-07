Una intensa granizada sorprende a los salmantinos en la mañana de este jueves

Una intensa granizada ha sorprendido a los salmantinos en la mañana de este jueves.

El episodio se ha producido de forma repentina, tras una mañana que había comenzado con cielos soleados y temperaturas suaves.

En cuestión de minutos, la lluvia ha dado paso a una granizada que ha caído con fuerza en distintos puntos, obligando a muchas personas a resguardarse en portales y comercios.