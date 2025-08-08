Interrumpida la circulación de trenes entre Salamanca y Madrid por un incendio en la provincia de Ávila

La circulación ferroviaria ha quedado interrumpida esta tarde en la estación de Santa María de la Alameda debido a un incendio forestal que avanza cerca de la infraestructura ferroviaria.

Según ha informado Adif, la medida afecta a los trenes de media distancia en la línea Salamanca – Madrid Príncipe Pío y en sentido inverso (Madrid Príncipe Pío – Salamanca). El aviso se ha hecho público a las 17:41 horas de este viernes.

El foco del incendio se encuentra en el término municipal de San Bartolomé de Pinares, Ávila, donde las llamas han alcanzado una gravedad tal que ha sido clasificado en nivel I del Índice de Gravedad Potencial (IGR 2), lo que indica que supone un potencial riesgo para infraestructuras y la intervención de medios extraordinarios para su control.

Equipos de emergencia trabajan en la zona para contener el fuego, mientras que desde Renfe y Adif se recomienda a los viajeros consultar el estado de sus trenes antes de desplazarse.

Se espera que las autoridades actualicen el estado del servicio a medida que evolucione la situación del incendio.