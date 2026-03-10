Interrupción temporal del ascensor en la Gran Vía desde las 14:00 horas
El corte de servicio se extenderá únicamente durante el tiempo para completar los trabajos
El ascensor situado en la Gran Vía quedará fuera de servicio este martes, 10 de marzo, a partir de las 14:00 horas debido a los trabajos de instalación del sistema de climatización.
Según se ha informado, la interrupción del servicio será temporal y responde a la necesidad de realizar las labores técnicas con seguridad mientras se lleva a cabo la instalación.
El Consistorio ha indicado que el ascensor volverá a estar operativo una vez finalicen las tareas de instalación.
