Interrupción temporal del ascensor en la Gran Vía desde las 14:00 horas

El ascensor situado en la Gran Vía quedará fuera de servicio este martes, 10 de marzo, a partir de las 14:00 horas debido a los trabajos de instalación del sistema de climatización.

Según se ha informado, la interrupción del servicio será temporal y responde a la necesidad de realizar las labores técnicas con seguridad mientras se lleva a cabo la instalación.

El Consistorio ha indicado que el ascensor volverá a estar operativo una vez finalicen las tareas de instalación.