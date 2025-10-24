Inversión de casi 3,8 millones en tecnología sanitaria avanzada para el hospital de Salamanca

El Gobierno autonómico destina más de 1,6 millones al mantenimiento de equipos electromédicos y más de 2,1 millones al suministro de material para cirugías asistidas por el Robot Da Vinci en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Uno de los nuevos quirófanos del Hospital de Salamanca | Foto: S24H
El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado una inversión de 3.792.470 euros destinada al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca con el objetivo de reforzar la tecnología sanitaria y garantizar la excelencia asistencial en la provincia.

En concreto, la Consejería de Sanidad ha autorizado un gasto de 1.627.490 euros para el mantenimiento integral a todo riesgo de los equipos electromédicos de alta tecnología, asegurando su óptimo funcionamiento y el cumplimiento de los más altos estándares de calidad y seguridad para pacientes y profesionales.

Además, se destinarán 2.164.980 euros a la contratación de material fungible necesario para las cirugías asistidas por Robot Da Vinci. Este equipamiento se utiliza en intervenciones de los servicios de Ginecología, Urología, Cirugía Torácica y Cirugía General, consolidando a Salamanca como un referente regional en cirugía robótica de alta precisión.

Estas actuaciones se enmarcan en una inversión global de 7,5 millones de euros aprobada por la Junta de Castilla y León para modernizar los suministros y equipos de alta tecnología en los hospitales de Valladolid, Salamanca y Segovia, dentro del compromiso del Ejecutivo autonómico por fortalecer el sistema público de salud y mejorar la atención sanitaria en toda la comunidad.

