Inversión de casi 3,8 millones en tecnología sanitaria avanzada para el hospital de Salamanca

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado una inversión de 3.792.470 euros destinada al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca con el objetivo de reforzar la tecnología sanitaria y garantizar la excelencia asistencial en la provincia.

En concreto, la Consejería de Sanidad ha autorizado un gasto de 1.627.490 euros para el mantenimiento integral a todo riesgo de los equipos electromédicos de alta tecnología, asegurando su óptimo funcionamiento y el cumplimiento de los más altos estándares de calidad y seguridad para pacientes y profesionales.

Además, se destinarán 2.164.980 euros a la contratación de material fungible necesario para las cirugías asistidas por Robot Da Vinci. Este equipamiento se utiliza en intervenciones de los servicios de Ginecología, Urología, Cirugía Torácica y Cirugía General, consolidando a Salamanca como un referente regional en cirugía robótica de alta precisión.

Estas actuaciones se enmarcan en una inversión global de 7,5 millones de euros aprobada por la Junta de Castilla y León para modernizar los suministros y equipos de alta tecnología en los hospitales de Valladolid, Salamanca y Segovia, dentro del compromiso del Ejecutivo autonómico por fortalecer el sistema público de salud y mejorar la atención sanitaria en toda la comunidad.