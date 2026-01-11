Inversión de 35 millones de euros para impulsar la red de calor sostenible de Salamanca

La Junta de Castilla y León avanza en la transformación energética de Salamanca a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente. Este proyecto estratégico, que cuenta con una inversión total prevista de 35 millones de euros cofinanciada con fondos europeos FEDER, permitirá dotar de calefacción y agua caliente sanitaria a cerca de 8.900 viviendas y 75 edificios del sector terciario. La infraestructura está diseñada para reducir la factura energética de los vecinos y minimizar de forma significativa la huella contaminante de la ciudad.

El despliegue técnico ha dado un paso fundamental con el impulso a la redacción del proyecto constructivo para las conducciones del Sector 1. Esta primera fase, con un presupuesto base superior a los 198.000 euros, se centrará en dar suministro al campus universitario, al complejo hospitalario y a los edificios del entorno. De forma paralela, ya se trabaja en el diseño de la central de generación térmica que se ubicará en la avenida Mariano Rodríguez Sánchez con una potencia de hasta 48 MW.

La futura red se abastecerá de biomasa forestal, garantizando el cumplimiento de los estándares medioambientales más exigentes gracias a sistemas avanzados de control de emisiones. El sistema contará con unos 50 kilómetros de conducciones distribuidos en tres sectores progresivos. Se estima que su puesta en marcha evitará la emisión de 39.000 toneladas de dióxido de carbono anuales, reforzando la independencia energética de la región y fomentando el aprovechamiento sostenible de los recursos del medio rural.

Más allá del beneficio ambiental, el proyecto supondrá un importante motor económico al generar 70 puestos de trabajo durante las obras y otros 20 para el mantenimiento del sistema. Además, la logística necesaria para el suministro de biomasa generará unos 120 empleos adicionales vinculados al campo. El objetivo es que la infraestructura entre en funcionamiento en el año 2028, consolidando un modelo energético alineado con los objetivos globales de lucha contra el cambio climático.