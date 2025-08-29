Inversión de 8,5 millones a financiar plazas gratuitas de 0 a 3 años en Salamanca

La Junta de Castilla y León mantiene su apuesta por la gratuidad en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) y ha aprobado una inversión de 8,47 millones de euros para la provincia de Salamanca de cara al curso 2025-2026. Estos fondos permitirán financiar la oferta gratuita de plazas en 58 centros de la provincia, repartidos entre 21 de titularidad de entidades locales y 37 conveniados.

En concreto, las entidades locales salmantinas recibirán 3,48 millones de euros, mientras que los centros conveniados contarán con 4,98 millones. La medida permitirá a las familias ejercer la libre elección de centro dentro de la red de guarderías y escuelas infantiles adheridas, con la seguridad de que la matrícula será totalmente gratuita.

Durante el pasado curso, más de 21.600 niños de Castilla y León disfrutaron de esta iniciativa y se estima que en el nuevo periodo lectivo superarán los 22.000 beneficiarios en toda la Comunidad. Solo en Salamanca, el impacto económico supondrá para los progenitores un ahorro aproximado de 2.000 euros por hijo.

Además de la escolarización gratuita, los pequeños podrán acceder a servicios complementarios como Madrugadores o comedor escolar, con las mismas bonificaciones que el resto del alumnado. Con esta medida, la Junta reafirma su compromiso de garantizar una educación universal y gratuita desde el nacimiento hasta los 16 años.