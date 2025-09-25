Inversión millonaria para reducir la brecha digital: la Junta aprueba 1,06 millones de euros en equipos para CyL digital

La Junta de Castilla y León ha autorizado una inversión de 1.062.248 euros en Consejo de Gobierno, destinada a la adquisición e instalación de nuevo equipamiento informático para modernizar los Espacios CyL Digital. Este esfuerzo inversor, impulsado por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, busca dar continuidad al esfuerzo por acercar la formación digital a toda la ciudadanía y reducir la brecha digital en la Comunidad. El contrato tiene un plazo de ejecución de cinco meses e incluye el suministro, configuración y una garantía mínima de tres años para el hardware.

El nuevo equipamiento totalizará 439 dispositivos e incluye: 331 portátiles para la formación directa de los usuarios; 49 portátiles y sus correspondientes docking stations para los formadores; y 59 equipos All-in-One, que integran pantalla y CPU.

Con esta dotación, la Junta busca reforzar los Espacios CyL Digital como centros de referencia en la formación gratuita en competencias digitales, cumpliendo con el objetivo de poner la tecnología al servicio de las personas y generar oportunidades en todo el territorio, especialmente en el rural.

El programa CyL Digital se ha consolidado como la principal red pública de asesoramiento y capacitación tecnológica, con más de 134.000 usuarios presenciales registrados y 70.000 en teleformación.

La red cuenta actualmente con 9 Espacios CyL Digital en las capitales de provincia y 335 centros asociados distribuidos en municipios. La Junta ya había reforzado la capilaridad del programa mediante la cesión de cerca de 2.000 portátiles a entidades locales y la puesta en marcha de cinco aulas móviles para llevar la formación a municipios sin centros asociados. Esta inversión se encuentra financiada por la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia-NextGeneration EU.