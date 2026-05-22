Inversión millonaria en Salamanca para contratar empleados en municipios con menos de 5.000 habitantes

La Junta de Castilla y León destinará 41,6 millones de euros para que las entidades locales puedan contratar personal. De este modo, se eleva de los 29 a los 41,7 millones de euros el presupuesto para hacer frente a la gran cantidad de solicitudes que han llegado a la institución regional.

De todo esto, Salamanca recibirá 7.474.784 euros que servirán para atender la necesidad de 296 entidades locales y así contratar en las mismas a 847 personas. El principal requisito para acceder ae sta ayuda, además, era que los municipios tuvieran menos de 5.000 habitantes, por lo que quedan fuera de esta línea de ayudas algunas localidades como Santa Marta de Tormes, Béjar, Ciudad Rodrigo, Carbajosa de la Sagrada, Villamayor de la Armuña, Peñaranda de Bracamonte, Villares de la Reina, Guijuelo y Alba de Tormes.

En el conjunto de la región, se ha elevado el presupuesto en más de cuatro millones de euros con respecto al año anterior, favoreciendo a 118 entidades más de 2025 a 2026, efectuando la resolución de las ayudas para que se hagan efectivas la próxima semana.

Para poder facilitar la gestión de estos contratos por parte de los ayuntamiento de la provincia de Salamanca, se concederá un anticipo del 100 por ciento de la subvención para aquellos municipios inferiores a 20.000 habitantes. En el caso de otro tipo de ayudas y en localidad que superen esta cifra se ofrecerá el 50 por ciento.