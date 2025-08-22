Invertidos 600.000 euros en el refuerzo del firme en 35 calles de la ciudad

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, visitas las obras de renovación de redes de abastecimiento de agua en el barrio Prosperidad. Foto de archivo

El Ayuntamiento de Salamanca comenzará el próximo lunes, 25 de agosto, los trabajos de refuerzo del firme en 35 calles, avenidas y glorietas distribuidas en 18 barrios de la ciudad. Con una inversión de 594.793,54 euros, las obras tienen como objetivo mejorar las calzadas deterioradas por el paso del tiempo, cubriendo una superficie total de casi 72.000 metros cuadrados.

Las actuaciones, que se llevarán a cabo en barrios como Comuneros-Alamedilla, El Rollo, Huerta Otea, Pizarrales o San José, buscan aumentar la seguridad vial y mejorar la movilidad en la ciudad. Los trabajos incluirán el fresado del pavimento deteriorado y la puesta a punto de arquetas y sumideros antes del asfaltado.

Afecciones al tráfico durante la próxima semana

Estrechamientos lunes 25 y martes 26 | Ayuntamiento de Salamanca

Para minimizar las molestias a los conductores, el Ayuntamiento ha planificado el inicio de las obras con antelación y ha informado sobre los cortes y desvíos previstos para la próxima semana.

Lunes, 25 de agosto : Los trabajos comenzarán en el Puente Felipe VI con el levantamiento de tapas, lo que provocará estrechamientos de calzada durante toda la jornada.

Martes, 26 de agosto : Las mismas labores se realizarán en el paseo de San Antonio , entre el paseo de Canalejas y la calle San Francisco Javier, con estrechamientos puntuales.

Miércoles, 27 de agosto : Habrá cortes y desvíos de tráfico en el Arroyo de Santo Domingo y en el Puente de Felipe VI por el fresado del pavimento.

Jueves, 28 de agosto : Los trabajos de fresado afectarán al paseo del Doctor Torres Villarroel , desde la Glorieta de Santiago Martín 'El Viti' hasta la Glorieta de la UDS, en sentido de entrada al centro.

Viernes, 29 de agosto: Se procederá al levantamiento de tapas en la calle María Auxiliadora.

El Ayuntamiento se ha comprometido a informar de manera periódica sobre los futuros cortes y desvíos de tráfico a medida que avancen los trabajos.