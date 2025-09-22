“La investigación en cáncer nos necesita a todos”: lema del World Cancer Research Day presidido por la Reina Letizia este martes en Salamanca

Salamanca acoge este martes, 23 de septiembre, el acto internacional del World Cancer Research Day (WCRD), una cita clave en la lucha global contra el cáncer, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). El evento tendrá lugar en el Centro de Investigación del Cáncer (CIC), un instituto mixto de la Universidad de Salamanca (USAL) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que este año celebra su 25º aniversario.

La jornada estará presidida por Su Majestad la Reina Letizia, presidenta de honor con carácter permanente de la Asociación Española Contra el Cáncer y su Fundación Científica. El acto pondrá el foco en un tema crucial como es la participación de los pacientes en la investigación oncológica, bajo el lema: “La investigación en cáncer nos necesita a todos”.

Durante la presentación del evento, celebrada en el Convento de San Esteban, en la tarde de este lunes, Ramón Reyes, presidente nacional de la AECC, subrayó la necesidad urgente de situar la investigación oncológica como prioridad global: “Sin financiación no habrá avances que transformen vidas. Con el cáncer nunca hay tiempo”, afirmó.

Reyes advirtió del riesgo de que la lucha contra el cáncer pierda protagonismo en las agendas políticas y sociales, e hizo un llamamiento a la movilización global para asegurar los fondos necesarios. Actualmente, España invierte en investigación contra el cáncer cinco veces menos que Estados Unidos, cuatro veces menos que Alemania y tres veces menos que Francia y Europa en su conjunto.

Además, destacó la importancia de incorporar la voz del paciente en todo el proceso investigador. “La sinergia entre investigadores y pacientes mejora la relevancia y accesibilidad de la investigación, define prioridades, amplía el acceso a ensayos clínicos, combate desigualdades y mejora la supervivencia”.

Salamanca, sede internacional tras Nueva York, Londres y Milán

Ángel Losada, presidente de la AECC en Salamanca, expresó su orgullo por que la ciudad se convierta este año en sede del WCRD, tras grandes capitales como Nueva York, Londres o Milán. Salamanca está respaldada por 21 ayudas adjudicadas en la provincia, con una aportación total de cerca de 8 millones de euros.

Por su parte, Xosé Bustelo, director del Centro de Investigación del Cáncer (CIC), puso en valor el respaldo recibido por parte de la Asociación Española Contra el Cáncer, y anunció que el centro ha sido recientemente acreditado por la Fundación Científica de la Asociación, un reconocimiento que permitirá seguir impulsando la excelencia científica y fortalecer la gestión institucional del centro. Bustelo destacó que el CIC cumple 25 años apostando por la vanguardia científica, y que está inmerso en una etapa de gran dinamismo y transformación.

Además, subrayó que el centro impulsa seminarios científicos con expertos de toda Europa y organiza reuniones periódicas de alto nivel. Como ejemplo, adelantó que en octubre se celebrará un encuentro de tres días de trabajo intenso con líderes mundiales y empresas del sector biomédico, y que en noviembre el CIC acogerá una reunión clave para analizar los principales retos actuales de la investigación en cáncer. “En cuatro años, el centro no lo vamos a reconocer. Va a cambiar mucho”, aseguró Bustelo, haciendo referencia a la profunda transformación que vivirá el CIC en el corto y medio plazo.

Le acompañó la Dra. Sandra Blanco, investigadora principal del Grupo de Epitranscriptómica y Cáncer y beneficiaria de una Ayuda Ideas Semilla AECC 2024.

Programa “Patient Advocacy”

Durante el acto, también se destacó el programa “Patient Advocacy”, una iniciativa pionera que incorpora activamente a los pacientes en el proceso de investigación. Actualmente, 30 pacientes de 10 provincias españolas participan en seis convocatorias de ayudas, entre ellas las Ayudas ATTRACT, que promueven redes internacionales para el desarrollo de fármacos contra cánceres raros, y las Ayudas Cátedras AECC, centradas en la humanización del tratamiento del cáncer.

World Cancer Research Day

El World Cancer Research Day es una iniciativa internacional liderada por la Asociación Española Contra el Cáncer desde hace nueve años. Su objetivo es sensibilizar sobre la importancia de la investigación y promover la colaboración mundial para prevenir, diagnosticar y tratar el cáncer, así como aumentar la supervivencia de quienes lo padecen.

El acto estará presidido por Su Majestad la Reina Doña Letizia, presidenta de honor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y su Fundación Científica, quien previamente realizará una visita al Centro de Investigación del Cáncer (CSIC-USAL) con motivo de su 25º aniversario,.

Posteriormente, el encuentro reunirá a investigadores, representantes institucionales y pacientes en el Edificio Dioscórides de la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca, donde se abordará el papel central del paciente en los procesos científicos y se impulsará el diálogo entre todos los actores implicados.

En esta línea, la AECC lleva más de 50 años impulsando la investigación oncológica de calidad, respaldada por una red de 2.300 investigadores que trabajan en 146 centros científicos de toda España.

Para finalizar, Ramón Reyes ha resaltado que: “No puede ocurrir que el cáncer pierda la prioridad que merece. La incidencia global del cáncer está creciendo, y la investigación público-privada sigue siendo esencial. Aún estamos lejos de acabar con el cáncer, pero solo con más inversión y colaboración podremos acelerar el cambio”.