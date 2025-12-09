Dos millones de euros para un investigador salmantino para desarrollar un ‘GPS biológico’ contra el cáncer

El científico salmantino Juan Pellico, investigador del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB)-CSIC, ha obtenido una ayuda de dos millones de euros del Consejo Europeo de Investigación (ERC), en la modalidad Consolidator Grant, para desarrollar NanoFLOW, un proyecto que creará un ‘GPS biológico’ para estudiar el flujo sanguíneo en estos vasos y observar cómo las células tumorales se alimentan y se desplazan a órganos distantes del cuerpo (metástasis).

Será posible gracias a la técnica llamada Seguimiento de Partículas por Emisión de Positrones (PEPT, por sus siglas en inglés), utilizada durante décadas en reactores industriales. Pellico subrayó que se busca trasladar esa técnica al ámbito biomédico para “dar respuesta a necesidades no cubiertas desde hace tiempo en imagen médica”.

Un comunicado del ICMAB-CSIC, recogido por la Agencia Ical, señaló que la microvasculatura tumoral desempeña un papel crucial en el desarrollo y evolución del cáncer. “No solo alimenta el tumor, sino que también es la puerta de entrada para los fármacos y la vía por la que las células tumorales salen hacia otras partes del organismo. Sin embargo, su reducido tamaño, la morfología cambiante y la compleja dinámica del flujo sanguíneo han dificultado su comprensión”, añadió. De ahí que NanoFLOW pretenda abordar este desafío.

Pellico demostró en 2024 que este traslado era posible en un artículo publicado en Nature Nanotechnology. “Ahora este proyecto va más allá, desarrollando nuevas sondas que permitan aplicar esta técnica en oncología para estudiar procesos que antes eran invisibles con las técnicas de imagen convencionales”, señaló el investigador. “Esencialmente, esta técnica funcionará como un GPS dentro del cuerpo, proporcionando datos sobre la dinámica del flujo y la migración celular tumoral”, precisó el científico natural de Béjar.

NanoFLOW utilizará una nanopartícula radiactiva con fotones coincidentes, que podrán rastrearse por todo el cuerpo, mostrando así el recorrido que sigue la partícula dentro de la microvasculatura tumoral. Además, cuando se acopla a una célula, permitirá observar su dinámica. “Este proyecto nos permitirá obtener parámetros cuantitativos fundamentales del flujo sanguíneo, como velocidad, turbulencia y viscosidad, incluso en los vasos sanguíneos más diminutos”, afirmó Juan Pellico. “Permite relacionar la influencia de estos parámetros en la progresión del tumor, así como la eficacia de los tratamientos para alcanzarlos y la posibilidad de analizar la migración celular tumoral con gran precisión”, avanzó.

Pellico es investigador Ramón y Cajal en el ICMAB desde 2025, aunque obtuvo su doctorado en Química por la Universidad Complutense de Madrid en 2016. Posteriormente, trabajó en la Unidad de Imagen Avanzada del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y continuó su labor posdoctoral en el Reino Unido. Primero, como investigador asociado en la Universidad de Oxford (2018-2019) y, después, como científico sénior en el King’s College London (2019-2024), donde lideró diversas iniciativas centradas en la aplicación de nanomedicinas en imagen médica.