El invierno arranca este domingo: la estación de las noches largas y el "hexágono" estelar

Este domingo, 21 de diciembre, comienza oficialmente el invierno astronómico a las 16:03 hora peninsular. Según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, la nueva estación tendrá una duración de 88 días y 23 horas, extendiéndose hasta el próximo 20 de marzo de 2026, momento en el que la primavera tomará el relevo. La jornada de hoy queda marcada además por ser el solsticio de invierno, el día más corto del año, que en latitudes como la de Madrid apenas contará con 9 horas y 17 minutos de luz solar.

A pesar de las bajas temperaturas propias de esta época, el próximo 3 de enero se producirá el perihelio, el momento de máximo acercamiento anual entre la Tierra y el Sol. Durante este fenómeno, nuestro planeta se situará a poco más de 147 millones de kilómetros de la estrella, lo que supone unos cinco millones de kilómetros menos que en el punto de mayor distancia, que se alcanzará en julio. Ese mismo día coincidirá con el máximo de la lluvia de meteoros de las Cuadrántidas, el segundo evento de este tipo del invierno tras las Úrsidas, que se esperan para este lunes 22 de diciembre.

El calendario astronómico de los próximos meses también incluye tres lunas llenas, repartidas entre el 3 de enero, el 1 de febrero y el 3 de marzo. En cuanto a los eclipses, la estación acogerá dos eventos significativos: uno anular de Sol el 17 de febrero y uno total de Luna el 3 de marzo; sin embargo, ninguno de los dos podrá observarse desde España, siendo visibles principalmente en la Antártida, América y Oceanía.

En el apartado de observación planetaria, Saturno será visible al anochecer durante gran parte de la estación, acompañado por Júpiter en enero y por un brillante Venus a partir de febrero. Por su parte, el cielo nocturno lucirá sus constelaciones más emblemáticas, como Orión, Tauro y Géminis. La unión de sus estrellas principales, entre las que destacan Sirio, Aldebarán y Betelgeuse, formará el conocido "hexágono del invierno", un asterismo característico que dominará el firmamento durante los anocheceres de los próximos meses.