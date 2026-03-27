El IPC se dispara al 3,3 % en marzo por la subida de los carburantes derivada de la guerra en Irán

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha aumentado un punto su tasa interanual en marzo, hasta el 3,3%, su valor más alto desde junio de 2024, según informa el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El incremento responde a la subida de los precios de los carburantes debido a la guerra en Irán y, en menor medida, al aumento de los precios del gasóleo para la calefacción y al descenso de la electricidad, que contribuyó a amortiguar la inflación en marzo.

"La apuesta de España por las renovables -que hoy fijan el precio de la luz en el 84% de las horas, frente al 25% de 2019- está actuando como escudo frente al shock energético por la guerra en Irán", ha defendido el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Asimismo, el avance del IPC se han tenido en cuenta las medidas aprobadas el pasado 20 de marzo por el Gobierno para paliar las consecuencias del conflicto en la economía del país. Entre ellas, el descuento de 20 céntimos por litro de combustible para los vehículos de transportistas, agricultores y ganaderos; y la rebaja del IVA de los carburantes, que pasará del 21% al 10%.