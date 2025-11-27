Dos iPhone 17, dos cestas de Navidad y dos jamones ibéricos esperan a los ganadores de una nueva edición del concurso de 'Belenes e iluminación navideña 2025' de SALAMANCA24HORAS.COM

Un año más SALAMANCA24HORAS.COM celebra su concurso ‘Belenes e Iluminación navideña’. Se trata de la quinta edición consecutiva donde se volverán a otorgar suculentos premios para las mejores y más originales creaciones de Navidad.

Podrán participar todas las personas que tengan su Belén o decoración navideña en una vivienda situada en cualquier lugar de la provincia de Salamanca (siempre y cuando esa creación no haya sido premiada en pasadas ediciones).

Como todos los años habrá dos categorías diferenciadas (Belén e Iluminación y decoración) con exactamente los mismos premios para los tres primeros clasificados.

¿Cómo se puede participar?

El método para concurrir al V Concurso ‘Belenes e iluminación navideña SALAMANCA24HORAS.COM’ es muy sencillo. Todo aquel que desee que su belén o iluminación navideña, o ambos elementos, entre a participar en el concurso debe enviar a este correo (publicidad@salamanca24horas.com), al menos, tres fotografías del belén o de la iluminación navideña -o de ambos- con las que haya decorado su domicilio, junto con sus datos de contacto (imprescindible) entre los que deben figurar nombre y apellidos del participante, teléfono de contacto y dirección de la vivienda en la que se encuentra la decoración navideña con la que se participa en el concurso (solo se podrá participar si la decoración se encuentra en un domicilio de la provincia de Salamanca).

Podrán participar todas aquellas personas mayores de 18 años (solamente particulares) cuyas exposiciones se encuentren en viviendas de la provincia de Salamanca. Las fotografías enviadas al periódico podrán ser publicadas en SALAMANCA24HORAS y, una vez que se hayan decidido los ganadores (tres por categoría), el fotógrafo/a de SALAMANCA24HORAS acudirá a los domicilios vencedores para inmortalizar los belenes e iluminaciones de carácter navideño premiadas.

Cabe destacar que no podrán participar en el concurso aquellas decoraciones que ya hayan sido premiadas en ediciones anteriores, aunque sí lo podrá hacer la persona si presenta un proyecto diferente.

*Se aconseja enviar las fotografías en horizontal para que se puedan ver correctamente en la galería publicada. Esto no afecta a las imágenes que verá el jurado

*Pueden enviar hasta un máximo de seis fotografías (que verá íntegramente el jurado), pero solo se publicarán tres en Salamanca24horas.com

Jurado y premios

El jurado encargado de ponderar las exposiciones participantes estará compuesto por miembros de las asociaciones vecinales de Salamanca. Dicho comité de expertos elegirá a tres ganadores en cada una de las categorías -belenes e iluminación-, de forma que se decidirá un primer, segundo y tercer puesto para cada modalidad.

Los premios serán los mismos en las dos categorías (belenes e iluminación navideña): 1º premio: iPhone 17. 2º premio: Cesta de productos valorada en 300 euros. 3º premio: un jamón ibérico.

Premios del concurso

El concurso está patrocinado por el Ayuntamiento de Salamanca, Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Guijuelo, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, Iberdrola, Limcasa Construcciones y la Fundación General Universidad de Salamanca.

Solo exposiciones ubicadas dentro de la provincia de Salamanca

Por motivos obvios, las fotografías de las exposiciones deberán corresponder a belenes e iluminaciones de carácter navideño que se encuentren colocadas en domicilios de la provincia de Salamanca. Ninguna imagen que corresponda a enclaves fuera de las fronteras salmantinas concurrirá para lograr los premios.

Importante: no se admitirán vídeos de las exposiciones, la forma de concursar se limita únicamente al envío de fotografías -no más de 6 y solo serán publicadas 3- de los belenes o la iluminación navideña. En caso de participar en ambas categorías se aceptarán un máximo de doce instantáneas, seis referentes al belén y seis a la iluminación navideña.

Bases del IV Concurso ‘Belenes e iluminación navideña SALAMANCA24HORAS.COM’ 2025

Salamanca24horas.com tiene el placer de anunciar el V Concurso navideño de belenes e iluminación.

Bases del concurso:

Publialbor S.L. CIF- B37386802 Avenida de Mirat, 49, piso 1º, 37001 Salamanca (Salamanca24horas.com)

Fecha de inicio: 27-11-2025 - Fecha de fin: 17-12-2025 (a las 23:59 horas)

La persona que participe en el concurso tiene que enviar, al menos, tres fotografías del belén o de la iluminación navideña. El jurado se reunirá para decidir cuáles son las tres mejores exposiciones de cada categoría. Estará compuesto por miembros de asociaciones vecinales de Salamanca.

Los requisitos para participar: ser mayor de 18 años y que las exposiciones se encuentren en la provincia de Salamanca. Además, esas fotografías podrán ser publicadas en Salamanca24horas.com y una vez decididos los ganadores, el fotógrafo de Salamanca24horas acudirá a realizar una fotografía de la exposición.

No podrán participar en el concurso aquellas decoraciones que ya hayan sido premiadas en ediciones anteriores, aunque sí podrá hacerlo la persona si presenta un proyecto diferente.

Habrá tres premios por cada una de las dos categorías (belenes, por un lado, e iluminación por la otra). Los premios serán los mismos en las dos: 1º premio: iPhone 17. 2º premio: Cesta de productos valorada en 300 euros. 3º premio: un jamón ibérico.

Mecanismo de notificación del ganador: por correo electrónico o teléfono facilitado.

Cesión de derechos de imagen: las fotografías serán cedidas a Salamanca24horas.com

Posible suspensión o prórroga: Si alguno de los premios quedara vacío por falta de calidad en las exposiciones o por no cumplir los requisitos explicados.

Penalización: no se admitirán fotografías realizadas en lugares que no pertenezcan a la provincia de Salamanca o que no cumplan los requisitos recogidos anteriormente.

Cláusula de exoneración de responsabilidad: Salamanca24horas no se hace responsable de las fotografías enviadas por los usuarios