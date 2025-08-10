El IRNASA, clave en la lucha contra la peste porcina africana

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha confiado en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC) para una tarea crucial: la detección de garrapatas que pueden transmitir la peste porcina africana. En un momento de preocupación por la expansión de la enfermedad en Europa, el IRNASA-CSIC, único centro en España con los medios necesarios, fabricará los test que permitirán evaluar la presencia de la garrapata Ornithodoros erraticus en granjas de cerdos a nivel nacional.

Los kits de diagnóstico ELISA, ya en proceso de elaboración en Salamanca, se enviarán al Laboratorio Nacional de Referencia de Algete (Madrid) para realizar más de 3.300 análisis. Este muestreo representativo ayudará a los técnicos a caracterizar la distribución de este parásito, uno de los principales vectores de la enfermedad.

El test, desarrollado en los años 90 por el Grupo de Parasitosis de la Ganadería y Zoonosis Parasitarias del IRNASA-CSIC, fue clave en la erradicación de la peste porcina en España y Portugal. El investigador Ricardo Pérez, quien lidera la línea de investigación junto a Ana Oleaga, explica que la prueba se basa en la identificación de anticuerpos que los cerdos generan frente a la saliva de la garrapata. Un resultado positivo indica que el animal ha sido picado y, por tanto, la presencia del parásito en la granja.

Después de que la enfermedad reapareciera en Europa en 2007, el test salmantino ha sido utilizado en países como Alemania y en Cerdeña (Italia), aunque hasta ahora no se ha encontrado que la garrapata fuera la causante de los focos.

Aunque no es el único vector, la garrapata Ornithodoros erraticus es considerada una de las formas de transmisión más eficientes y sostenidas en el tiempo, ya que puede sobrevivir hasta cinco años sin alimentarse. Ricardo Pérez destaca que, al haber estado históricamente presente en la Península Ibérica, "el riesgo de reintroducción de la enfermedad es mayor".

El test, que ha sido perfeccionado con los años, sigue siendo una herramienta fundamental para proteger a la industria porcina de esta enfermedad "letal, muy contagiosa, sin vacuna ni tratamiento". Además de los kits, el IRNASA-CSIC también suministrará un protocolo y asesoramiento técnico para el análisis de los resultados. El laboratorio salmantino es también un referente a nivel internacional en la detección de otra especie de garrapata, Ornithodoros moubata, vector de la peste porcina africana y de la fiebre recurrente humana.