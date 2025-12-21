El Jardín Mágico del Huerto de Calixto y Melibea, visitado ya por más de 100.000 personas

El Ayuntamiento ha anunciado que más de 100.000 personas ya han visitado el Jardín Mágico del Huerto de Calixto y Melibea, un espectáculo de luces único por estas fiestas que abrió sus puertas al público el pasado 27 de noviembre.

Pero aún le queda mucha vida a este evento y son muchos los salmantinos que todavía pueden pasarse a disfrutarlo. El Jardín Mágico se mantendrá abierto hasta el próximo 5 de enero, en un horario de 18:30 a 22:00 horas; a excepción de los días 24 y 31 de diciembre, Nochebuena y Nochevieja, que estará disponible de 18:30 a 20:30 horas.

Señalar, además, que la entrada es completamente gratuita y que su acceso está regulado por la calle Gibraltar, Patio Chico y calle Arcediano.

Este espectáculo ofrece, a través de herramientas audiovisuales y todo tipo de luces, lo que promete ser una experiencia inmersiva. "Una ruta mágica con mundos de luz que sorprende a los visitantes, que descubren en este jardín un oasis invernal en una atmósfera cálida", dicen desde el Ayuntamiento.