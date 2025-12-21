El Jardín Mágico del Huerto de Calixto y Melibea, visitado ya por más de 100.000 personas
El espectáculo es completamente gratuito
El Ayuntamiento ha anunciado que más de 100.000 personas ya han visitado el Jardín Mágico del Huerto de Calixto y Melibea, un espectáculo de luces único por estas fiestas que abrió sus puertas al público el pasado 27 de noviembre.
Pero aún le queda mucha vida a este evento y son muchos los salmantinos que todavía pueden pasarse a disfrutarlo. El Jardín Mágico se mantendrá abierto hasta el próximo 5 de enero, en un horario de 18:30 a 22:00 horas; a excepción de los días 24 y 31 de diciembre, Nochebuena y Nochevieja, que estará disponible de 18:30 a 20:30 horas.
Señalar, además, que la entrada es completamente gratuita y que su acceso está regulado por la calle Gibraltar, Patio Chico y calle Arcediano.
Este espectáculo ofrece, a través de herramientas audiovisuales y todo tipo de luces, lo que promete ser una experiencia inmersiva. "Una ruta mágica con mundos de luz que sorprende a los visitantes, que descubren en este jardín un oasis invernal en una atmósfera cálida", dicen desde el Ayuntamiento.
