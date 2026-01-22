Jazz, teatro y 77 sesiones de cuentos: las bibliotecas de Salamanca presentan su gran agenda cultural para el trimestre

El Ayuntamiento de Salamanca ha presentado la nueva programación trimestral de la Red de Bibliotecas Municipales para el periodo de enero a marzo, una ambiciosa agenda que busca consolidar estos centros como espacios de encuentro y creación cultural en todos los barrios de la capital. La oferta, diseñada para todos los públicos, combina la música en directo, el teatro, la formación y el fomento de la lectura.

El jazz toma el protagonismo en invierno

La Biblioteca Municipal Torrente Ballester volverá a ser el epicentro musical con la quinta edición del festival ‘En la biblioteca, Jazz en invierno’. El ciclo arrancará el 5 de febrero con la formación cacereña Swing Ton Ni Song, continuará el día 12 con Radizz Ensemble —liderado por Víctor Antón— y concluirá el 20 de febrero con los valencianos Arturo Serra Quartet & Strings Ensemble. Todas las actuaciones serán a las 19:00 horas y los interesados deberán recoger previamente su invitación en cualquier biblioteca de la red.

Teatro para todas las edades y en todos los barrios

La programación escénica infantil en la Torrente Ballester incluye títulos como ‘Un mundo perfecto’, ‘La maestra’ o el espectáculo de Jes Martin’s ‘Mi pequeño gran universo’. Además, destaca el programa Teatro en la Red, que llevará la obra ‘Cuatro Alas, entre el cielo y el mar’ de Fernán Cardama a las distintas bibliotecas de los barrios, adaptando el lenguaje teatral a la cercanía de cada centro. Para el público adulto, se han programado propuestas como ‘Puntilla’, de La Lengua Teatro, el próximo 5 de marzo.

‘La Hora del Cuento’ y formación

La narración oral se mantiene como pilar fundamental con 77 sesiones de ‘La Hora del Cuento’ repartidas por toda la ciudad, dirigidas desde bebés hasta alumnos de Primaria. En el ámbito formativo, las bibliotecas ofrecerán talleres de iniciación al ajedrez, el consolidado grupo de teatro para jóvenes Les Molieres y actividades para poner en valor el fondo antiguo de los centros.

Clubes de lectura y exposiciones

La programación se completa con la continuidad de los clubes de lectura (infantil, adultos y cómic), sesiones de cineclub y la exposición ‘Criaturas de agua y luz. Animales en la literatura’, que se podrá visitar en la Torrente Ballester del 30 de enero al 21 de marzo. También se realizarán actividades estacionales como un taller de máscaras de Carnaval y visitas escolares para reforzar el hábito lector desde edades tempranas.