Jesús Despojado saldrá en procesión por el centro de Salamanca en un Vía Crucis dedicado a San Juan de la Cruz

Hermandad de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras y María Santísima de la Caridad y del Consuelo.

La imagen de Jesús Despojado recorrerá el centro de Salamanca este domingo, 22 de febrero, a las 17:00 horas, en un Vía Cruzis dedicado a San Juan de la Cruz. La Hermandad busca así unir "la espiritualidad propia de la piedad popular con la profundidad teológica y mística del carmelita".

La procesión partirá de la iglesia parroquial de San Sebastián y continuará por la plaza de Anaya, Benedicto XVI, plaza Juan XXIII, Tavira, Libreros, Mazas, Plata, plaza Fray Luis de León, Serranos, plaza de San Isidro, Rúa Antigua, Rúa Mayor y Libreros hasta regresar de nuevo al templo.

La iniciativa se enmarca en el Año Jubilar de San Juan de la Cruz que conmemora el 300 aniversario de la canonización del religioso, formado en la Universidad de Salamanca, donde dejó "una huella duradera". Por ello, el Vía Crucis incluirá "una intención especial de oración por estudiantes, profesores, investigadores y trabajadores del ámbito universitario, así como por el mundo de la cultura y la poesía".