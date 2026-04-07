Jesús Despojado y la Virgen del Caridad y del Consuelo volverán a la iglesia de San Sebastián este jueves

La Hermandad de Jesús Despojado ha anunciado el cambio de fecha en el traslado de sus titulares hasta la iglesia de San Sebastián. La previsión meteorológica para este miércoles era desfavorable y, por eso, la Hermandad ha optado por retrasar el traslado de la imagen de Nuestro Padre Jesús Despojado de Sus Vestiduras y de la de María Santístima de la Caridad y del Consuelo.

Así, el traslado de los titulares tendrá lugar el jueves 9 de abril a las 20.30 horas desde la iglesia de la Purísima.

La Hermandad ha citado a todos los hermanos que deseen formar parte del cortejo a “personarse en el templo a las 20:00 horas, provistos de la medalla de la hermandad y vestidos de color oscuro, de manera acorde al acto que se celebra. Asimismo, se recuerda que se debe tener el mayor sentido cristiano en el acompañamiento y se pide la total colaboración y la aceptación de las indicaciones que en su momento ofrezcan los diputados de tramo”.

El recorrido ira desde la iglesia de la Purísima a la iglesia de San Sebastián pasando por la Plaza de las Agustinas, Compañía, Rúa Antigua, Plaza de San Isidro, Francisco Vitoria y Plaza de Anaya.

Los hermanos que quieran portar las parihuelas con las imágenes deberán rellenar obligatoriamente el formulario online que se ha habilitado específicamente para este fin antes del jueves, 9 de abril, a las 14:00 horas. Además, ha recordado que tan solo podrán hacerlo aquellos mayores de 17 años y que rellenar el formulario no garantiza el puesto en la carga, pues prevalecerá el criterio fijado por el equipo de capataces de la hermandad con la finalidad de velar por la máxima seguridad y orden durante el traslado.