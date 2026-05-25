Jorge García Criado dejará de ser el jefe de Urgencias del Hospital de Salamanca

El jefe del Servicio de Urgencias del Hospital de Salamanca durante los últimos cuatro años, el doctor Jorge García Criado, dejará su puesto al frente de la jefatura y no concurrirá de nuevo al proceso para renovar el cargo, según ha podido confirmar este medio.

Se trata de una salida pactada que se hará oficial a partir del próximo 1 de junio, fecha en la que se formalizará el relevo en la dirección del servicio.

A partir de ese momento, el doctor García continuará desarrollando su labor como médico adjunto de Urgencias, desvinculándose de las responsabilidades de gestión que ha asumido durante esta última etapa.

De manera temporal, la jefatura será asumida por el doctor Miguel Ángel Delgado hasta que se resuelva el correspondiente proceso para la cobertura de la plaza, al que podrán presentarse los profesionales que cumplan con los requisitos establecidos.