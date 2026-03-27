La jornada de 35 horas llega a toda la Administración Pública española

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha firmado un acuerdo definitivo para aplicar la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), un derecho pendiente desde 2022.

El acuerdo, fruto de la interlocución de CSIF con el Ministerio de Función Pública, se aplicará a todos los ámbitos de la AGE, incluidos organismos públicos, agencias y empresas públicas vinculadas a la administración. Además, las jornadas especiales existentes, como las de dedicación intensiva o de verano, se adaptarán para garantizar la compatibilidad con la nueva jornada.

El Ministerio publicará en un plazo máximo de 15 días una resolución sobre jornada y horarios, y la implementación se negociará en cada ámbito específico, como Instituciones Penitenciarias. Se prevé que la medida beneficie a 246.500 trabajadores públicos y contribuya a la conciliación, el bienestar laboral y la productividad, en un contexto de elevada edad media de la plantilla y próximas jubilaciones.

CSIF destaca que esta jornada pionera consolida a la Administración Pública como referente en derechos laborales, recordando avances históricos como la implantación del permiso de paternidad.