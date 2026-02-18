La jornada de 35 horas semanales entrará en vigor en marzo para los funcionarios de la Administración General del Estado

La Junta organiza una jornada para reflexionar sobre el relevo generacional en las administraciones públicas

Cada vez está más cerca la jornada semanal de 35 horas en los trabajadores de la AGE, lo que repercutiría según los sindicatos de manera muy positiva en la vida del funcionariado de toda España.

Una medida que tras ser aprobada por el Gobierno también entrará en vigor en Castilla y León y Salamanca, donde más de 2.000 personas se beneficiarán de ello y que repercutirá positivamente en la conciliación laboral y familiar.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, a nivel nacional, ha declarado que “ha sido fundamental la presión de CSIF, en la negociación del Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, para que por fin se afronte esta medida”.

Una vez acordada esta modalidad de jornada, Función Pública se dirigirá a los responsables de los diferentes departamentos de la AGE para que se aplique haciendo en todo caso adaptaciones indispensables para la cobertura del servicio.