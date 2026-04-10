Jornada gratuita en Salamanca para mejorar el acceso al empleo

El Ayuntamiento de Salamanca, a través del proyecto ‘Laboris Helmántica’, va a coger el próximo 15 de abril una jornada gratuita bajo el título ‘La mejora de la empleabilidad en colectivos con dificultades para el acceso al empleo’, una oportunidad que tendrán los colectivos más vulnerables de la ciudad para así tener unas pautas que ayuden a encontrar trabajo.

El proyecto es para personas paradas de larga duración, mayores de 45 años, en especial mujeres, y personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Esta jornada tendrá lugar desde las 8:30 horas hasta las 14:30 horas, debatiendo retos actuales y el papel que juegan las empresas en la inserción laboral.

A través de diferentes empresas de la capital del Tormes, se conocerán como es el tejido en este aspecto en Salamanca. Desde las 9:45 horas, se realizará la ponencia técnica ‘La Bien Pagá, espacio escénico’, a cargo de la misma asociación que da nombre al taller; a las 10:45 horas será el turno del panel de buenas prácticas del proyecto Innova del Ayuntamiento de Cáceres con la ponencia ‘El talento invisible’; y a las 12:20 horas se realizará la mesa redonda ‘Los retos actuales en la empleabilidad de colectivos vulnerables y el papel de las empresas y los agentes de empleo en la inserción laboral’, con representantes de la Universidad de Salamanca y asociaciones y fundaciones de la ciudad.

Cabe recordar que todo este tipo de acciones se publican en https://www.aytosalamanca.es/en/w/laboris-helmántica durante todo el año, con nuevas acciones formativas con 15 becas remuneradas. Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse de forma gratuita a través del siguiente enlace: https://forms.gle/Ptg9GUo9reim8QNYA

Asimismo, tendrá preferencia las personas de la zona trastormesina (Buenos Aires, Tejares, Chamberí, Los Alambres, El Arrabal, Teso de la Feria, San José y La Vega), zona Noroeste (Pizarrales, El Carmen y Blanco), y zona norte (Garrido Norte). Eso sí, la convocatoria está abierta a todos los barrios de la ciudad si las plazas no se cubren con personas de las zonas anteriormente mencionadas.