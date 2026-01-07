Jornada invernal este miércoles en Salamanca, con cielos cubiertos

Este miércoles se espera en Salamanca una jornada invernal con cielos mayormente nublados y temperaturas bajas, tal y como indica la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para la zona.

Durante la mayor parte del día, el cielo permanecerá cubierto de nubes, con pocas probabilidades de lluvia significativa, aunque no se descartan neviscas débiles en las primeras horas de la mañana.

Las temperaturas oscilarán entre mínimas cercanas a los –1 °C en las horas de la madrugada y primeras horas de la mañana y máximas de alrededor de 6-7 °C por la tarde, manteniendo un ambiente claramente frío.

El viento soplará desde el noreste, lo que aumentará la sensación térmica de frío.