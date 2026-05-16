Jornada de puertas abiertas este lunes en Salamanca por el Día Internacional de los Museos

Este lunes, 18 de mayo, los museos de Salamanca abrirán sus puertas de manera gratuita para celebrar el Día Internacional de los Museos. Una celebración muy esperada por muchos, al tratarse de unas actividades y eventos de libre acceso para todos los públicos, en pro de fomentar la cultura.

Así pues, espacios como el Museo de Historia de la Automoción, Ieronimus, Scala Coeli, el Museo Taurino, Monumenta Salmanticae, así como DA2 y Museo del Cerro de San Vicente serán totalmente gratuitos para todo aquel que se acerque, con visitas guiadas en otros lugares en los que habrá que inscribirse previamente en www.salamancaymas.es. Estos serán el Pozo de Nieve; el Museo del Cerro de San Vicente; Museo Taurino y Monumenta Salmanticae.

De este modo, bajo el lema ‘Museos uniendo un mundo dividido’, se realizará todo un programa, en el que destacan actuaciones a modo de performance en el DA2, talleres en el Museo del Comercio o recorridos inmersivos con gafas de realidad virtual en la Fonda Veracruz.

Por otro lado, cabe destacar que se ha realizado una programación durante toda la semana. en el que a pesar de que este lunes será la jornada de puertas abiertas, habrá el resto de días conciertos, microteatros y visitas guiadas.

Enlace para descargar el programa: http://salamancaymas.es/pdf/semana-internacional-museos.pdf