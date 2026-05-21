¿Quién es José Luis Calama? El juez salmantino detrás de la imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra

Su nombre ha comenzado a resonar a nivel mediático hace apenas unos días sin embargo, José Luis Calama Teixeira, magistrado de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia plaza nº 4 en la Audiencia Nacional desde 2018, ha instruido varios procedimientos de especial relevancia institucional,en su mayoría vinculados a ciberseguridad, espionaje tecnológico y grandes investigaciones penales.

De origen salmantino y de 67 años, Calama ingresó en la carrera judicial en 1988.

Pese a que en estos momentos es imposible no vincularlo a la citación como investigado en el caso Plus Ultra del que fuera presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, los cierto es que entre los asuntos de mayor repercusión que han pasado por las manos de Calama figura la investigación del denominado caso Pegasus, relativa a la infección con el software espía del mismo nombre en dispositivos móviles del presidente del Gobierno y varios ministros.

El magistrado impulsó diligencias de cooperación jurídica internacional, incluyendo solicitudes dirigidas a Israel y una orden europea de investigación a Francia. El procedimiento fue archivado provisionalmente ante la imposibilidad de avanzar por falta de cooperación suficiente.

Otra de las causas destacadas bajo su instrucción ha sido la investigación del ciberataque al Punto Neutro Judicial, plataforma tecnológica gestionada por el Consejo General del Poder Judicial que permite la interconexión entre órganos judiciales y distintas administraciones públicas.

La investigación apuntó a un acceso ilícito mediante credenciales obtenidas de forma irregular, con acceso a datos de 575.186 contribuyentes, extracción de información y presunta comercialización posterior de esos datos. En el marco de esta causa se acordaron medidas cautelares contra varios investigados y se avanzó hacia la apertura de juicio oral.

Ahora, Calama ha citado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en calidad de investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y otros conexos, según comunicación oficial de la Audiencia Nacional.

A ese mapa judicial 'salmantino' se suma Santiago Pedraz, también salmatino y magistrado de la Audiencia Nacional.

Pedraz, por su parte, ha sido titular de juzgados centrales de instrucción y ha dirigido investigaciones de gran repercusión nacional e internacional, entre ellas procedimientos relacionados con terrorismo, delincuencia económica, corrupción y causas con dimensión internacional.

¿Qué es y en qué consiste el caso Plus Ultra?

El bautizado como caso Plus Ultra se trata de una investigación de la Audiencia Nacional sobre la posible existencia de una estructura organizada y estable que, presuntamente, habría utilizado influencias de manera ilícita para obtener beneficios económicos. Es decir, la Justicia trata de determinar si varias personas actuaron de forma coordinada para conseguir decisiones favorables o ventajas económicas mediante el uso de contactos políticos, empresariales o institucionales.

Dentro de esta investigación aparece la aerolínea Plus Ultra, ya que el procedimiento analiza actuaciones y operaciones económicas relacionadas con la compañía. Sin embargo, el foco de la causa no se limita únicamente a la empresa aérea, sino que se centra en esclarecer si existió una red más amplia orientada a obtener beneficios a través del tráfico de influencias y otros posibles delitos conexos.

En este contexto, el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en calidad de investigado. Según la información oficial del Poder Judicial, el juez considera que existen indicios suficientes para tomarle declaración dentro del procedimiento por presuntos delitos como tráfico de influencias y otros relacionados con la causa.