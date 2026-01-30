El joven salmantino que lleva su película a los Cines Callao de Madrid

Salamanca tendrá su lugar en uno de los cines más míticos de toda España, los de Callao, donde se han llegado a estrenar algunas de las grandes películas de la historia del país. En esta ocasión será de la mano de un salmantino, Óscar Pérez, que con ‘Septeno’ llevará el misterio y el suspense hasta la gran pantalla madrileña.

Cartel 'Septeno' de Óscar Pérez

El filme está basado en los bosques de la Sierra de Francia, en 1961, donde cada siete años unas criaturas atacan a los seres humanos para así cazarlos y alimentarse de ellos. Pedro tendrá que enfrentarse a su tío Tomás, procedente de Madrid, que en una misión secreta tendrá que cazar a estos monstruos. Como bien definen desde la producción: “El pasado resurge y la leyenda cobra vida. Nadie está preparado para sobrevivir al Septeno”.

Durante 42 minutos se podrá visualizar este mediometraje grabado en Miranda del Castañar y que contará con la participación de actores como Carol Morocho, Jordan Blasco, Agus de Cabo, Fernando Saldaña, Ana del Pozo, Mario del Pozo, Alejandra Pérez y Ángel Herrero.

Así pues, el cine salmantino se hace presente en los Cines Callao de Madrid el próximo jueves 12 de febrero, a las 20:00 horas, con un toque muy especial, un código de vestimenta con los años 60 de España.