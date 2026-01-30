El joven salmantino que lleva su película a los Cines Callao de Madrid
Óscar Pérez, un joven salmantino, estrenará el próximo 12 de febrero ‘Septeno’ este mediometraje de misterio y suspense
Salamanca tendrá su lugar en uno de los cines más míticos de toda España, los de Callao, donde se han llegado a estrenar algunas de las grandes películas de la historia del país. En esta ocasión será de la mano de un salmantino, Óscar Pérez, que con ‘Septeno’ llevará el misterio y el suspense hasta la gran pantalla madrileña.
El filme está basado en los bosques de la Sierra de Francia, en 1961, donde cada siete años unas criaturas atacan a los seres humanos para así cazarlos y alimentarse de ellos. Pedro tendrá que enfrentarse a su tío Tomás, procedente de Madrid, que en una misión secreta tendrá que cazar a estos monstruos. Como bien definen desde la producción: “El pasado resurge y la leyenda cobra vida. Nadie está preparado para sobrevivir al Septeno”.
Durante 42 minutos se podrá visualizar este mediometraje grabado en Miranda del Castañar y que contará con la participación de actores como Carol Morocho, Jordan Blasco, Agus de Cabo, Fernando Saldaña, Ana del Pozo, Mario del Pozo, Alejandra Pérez y Ángel Herrero.
Así pues, el cine salmantino se hace presente en los Cines Callao de Madrid el próximo jueves 12 de febrero, a las 20:00 horas, con un toque muy especial, un código de vestimenta con los años 60 de España.
