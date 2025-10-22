¿Qué reglas tienes que cumplir y a partir de cuándo puedes obtener el permiso de conducir si tienes 17 años?

Europa ha dado el visto bueno para que los jóvenes de 17 años puedan sacarse el permiso de conducir de clase B y poder manejar así un vehículo de esta categoría, aunque cumpliendo unas reglas. Según expone 'El Mundo', estos jóvenes podrán manejar los automóviles siempre y cuando vayan acompañados de un conductor experimentado y mayor de edad. Además, estarán en periodo de prueba durante al menos dos años y se enfrentarán a sanciones más estrictas que el resto de los conductores.

Esta medida que responde a la propuesta de la Comisión Europea realizada en al año 2023 también permitirá a los jóvenes de 18 años obtener el carné para conducir camiones, algo que no es nuevo en nuestro país. Además, con 21 años se podrán manejar ya autobuses, con la intención de sufragar la escasez de conductores en este sector profesional.

Estas nuevas normas entrarán en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, aunque cada país dispondrá de tres años para hacerlas efectivas y un año adicional para preparar su aplicación, de manera que todavía hay que esperar para saber la fecha exacta en la que esto sea legal en España.

Igualmente, estas modificaciones traen también cambios en el examen de conducir que deberá incluir conocimientos sobre el riesgo del ángulo muerto, los sistemas de asistencia al conductor, la apertura de puertas segura y los riesgos de distracción por el uso del teléfono.