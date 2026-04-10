Juan Echanove y Joaquín Climent buscan la 'esencia' en las calles de Salamanca

Juan Echanove y Joaquín Climent se han dejado ver por el centro de Salamanca durante la noche de este viernes, 10 de abril. Ambos han paseado y se han fotografiado con los fans que han salido a su encuentro.

Los actores se encuentran en Salamanca para representar 'Esencia' este fin de semana en el Teatro Liceo. La obra, dirigida por Eduardo Vasco, está protagonizada por dos viejos amigos que se encuentran después de muchos años e invita a los espectadores a cuestionar sus certezas y a explorar la realidad que les rodea.

No es la primera vez que Juan Echanove y Joaquín Climent actúan en el Liceo. Ambos ya se subieron a las tablas del teatro salmantino en 2020. El primero protagonizó 'La fiesta del chivo', mientras que el segundo hizo lo propio con 'Los hijos' junto a Adriana Ozores y Susi Sánchez.