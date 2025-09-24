Los juegos de mesa te invitan a jugar en el Barrio del Oeste este miércoles

Juegos de Mesa en la calle: cartel de juegos en el Barrio del Oeste

El barrio del Oeste saca a la calle este jueves los juegos de mesa dentro del ‘September Fest Semana del Barrio del Oeste’. Este evento que está dirigido para todo el público de todas las edades a partir de los seis años.

Tendrá lugar en la calle Gutenberg desde las 17:00 horas. Cuyo objetivo es claro: dejar de lado la tecnología por un momento y reconectar con la diversión de siempre, promoviendo la participación y la cohesión vecinal.

Juegos de Mesa en la calle: cartel de juegos en el Barrio del Oeste | ZOES Asociación Barrio Oeste

En un mundo dominado por pantallas, la iniciativa busca recuperar el espacio público como lugar de encuentro y entretenimiento. "Los juegos de mesa forman parte de nuestra vida desde hace muchísimos años y nos han acompañado", señalan los organizadores. "Queremos hacer hueco a los juegos de toda la vida, para todas las edades, no importa si son niños o personas mayores".

La propuesta, centrada en la diversión y el entretenimiento, se enfoca en el valor de la participación. Más allá de ser una simple actividad lúdica, se ha concebido como una herramienta para "hacer barrio", fomentando la interacción cara a cara y fortaleciendo los lazos entre los vecinos.