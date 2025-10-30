Este jueves arranca la huelga de los Técnicos Superiores Sanitarios para exigir reconocimiento oficial y mejoras salariales

Los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) de España comienzan este jueves la primera de cuatro jornadas de huelga nacional, convocadas por los sindicatos ante lo que califican como la "falta de cumplimiento" de sus demandas históricas, reclamadas desde hace más de 40 años a los Ministerios de Sanidad, Educación y Hacienda.

Según Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio (AETEL), la huelga servirá para demostrar que “sin técnicos, la sanidad no funciona. Podemos ser menos en número dentro de los hospitales, pero somos una parte fundamental e imprescindible”.

Entre sus principales reivindicaciones, los TSS exigen el reconocimiento oficial de su titulación como profesión sanitaria reglada, una retribución acorde con el grupo B del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) —establecido desde 2007—, la homologación de sus títulos con el entorno europeo y la creación de diplomas de acreditación avanzada.

Francisco Javier Montero, secretario general del Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETeSS), ha denunciado que actualmente persiste la “intrusión de funciones” en sus puestos de trabajo, y subraya que no están pidiendo “nada nuevo”, sino la aplicación de la normativa laboral sanitaria existente.

Además de la huelga, los TSS han convocado una manifestación en Madrid para el lunes 3 de noviembre, que partirá del Ministerio de Hacienda, pasará por el Ministerio de Educación y finalizará frente al Ministerio de Sanidad, con el objetivo de visibilizar sus demandas ante las tres carteras implicadas.

Sanidad asegura estar trabajando

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que su departamento está trabajando “desde todos los ámbitos” para impulsar las mejoras que los TSS reclaman desde hace años, y ha reconocido que estos profesionales son una “pieza fundamental” del Sistema Nacional de Salud (SNS).

No obstante, la ministra ha puntualizado que algunas de las demandas de los técnicos dependen de otros ministerios, especialmente las relacionadas con la formación. Previamente, los TSS habían convocado dos jornadas de huelga en junio, que desconvocaron tras una reunión con Sanidad, en la que se les aseguró que sus reclamaciones se abordarían a través del Estatuto Marco; sin embargo, el borrador solo recoge su clasificación en el nivel 5 del Marco Español de Cualificaciones (MECU).