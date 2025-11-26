Desde este jueves se pueden solicitar las ayudas para la gratuidad de los libros de texto para el curso 2026-2027

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León publica este martes en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl) la convocatoria del programa de gratuidad de libros de texto ‘Releo Plus’ para el curso escolar 2026-2027. Este programa, cofinanciado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, cuenta con una dotación presupuestaria inicial de once millones de euros.

Según el extracto de la Orden, los beneficiarios de estas ayudas serán el padre, la madre o el tutor legal de los alumnos que vayan a cursar Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en centros docentes de Castilla y León durante el curso 2026-2027.

El principal requisito económico es que la renta de la unidad familiar en el año 2024 no supere el límite de 25.200 euros anuales, cifra que corresponde a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 2025.

El programa 'Releo Plus' se articula en dos modalidades:

Ayudas en especie: Los libros y materiales se entregarán a través del Banco de Libros de Texto de Castilla y León, cuyo valor estimado de existencias es de cinco millones de euros.

Ayudas dinerarias: El crédito de once millones de euros está sujeto a ampliación hasta cubrir todas las solicitudes que cumplan los requisitos. Se concederán ayudas dinerarias en el caso de que el Banco de Libros del centro no disponga de las existencias necesarias. Los importes máximos por alumno son de 280 euros para financiar la adquisición de libros de texto de Educación Primaria y de 350 euros para financiar la adquisición de libros de texto de Educación Secundaria.

El plazo para que las familias presenten sus solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación del extracto en el Bocyl, es decir que comienza este 27 de noviembre, y finalizará el 19 de diciembre de 2025, ambos días inclusive.