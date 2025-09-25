Este jueves tendrá lugar la primera sesión de circo inclusivo para asociaciones y entidades

El Ayuntamiento de Salamanca y Stellar Circus programan dos nuevas sesiones del circo inclusivo, primera tendrá lugar este jueves a las 16:30 horas y la segunda el domingo 28 de septiembre a las 11:00 horas, para facilitar la asistencia de miembros de una treintena de asociaciones y entidades de la ciudad a un espectáculo adaptado a sus capacidades.

Así lo han destacado el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; Ramón Sacristán, director gerente de Stellar Circus; y el director técnico, José Ángel García. La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, asiste a la primera de las dos sesiones, que como en años anteriores están bonificadas por el Ayuntamiento de Salamanca, de manera que las personas interesadas únicamente tienen que aportar dos euros sobre el precio de la entrada, mientras que el resto del precio de la entrada es financiado por el propio Consistorio.

En la función se tienen en cuenta las necesidades especiales de los usuarios, de manera que se reduce la intensidad tanto de la música como de la iluminación. Además, se adaptan las instalaciones para que un mayor número de usuarios de sillas de ruedas puedan acudir al espectáculo.