"Nos jugamos el futuro de Salamanca": Carlos Javier Salgado, candidato de UPL, vota en Guadramiro

Los salmantinos, y el resto de castellanos y leoneses, se encuentra este domingo decidiendo quién presidirá la Junta de Castilla y León. Todas las mesas electorales de la Comunidad, entre las que se incluyen las 633 de Salamanca, ha yan sido constituidas.

Uno de los primeros votantes de dichas mesas ha sido el candidato de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Carlos Javier Salgado, que ha introducido su papeleta a las 9:40 horas en su colegio electoral, en el municipio de Guadramiro.

El político leonesista ha animando a “votar con el corazón y la mente puestas en Salamanca, ya que este domingo nos jugamos buena parte del futuro de nuestra provincia”.