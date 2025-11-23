Julián Alcántara Prieto, nuevo Hermano Mayor de la Real Cofradía del Cristo Yacente

La Real Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora de Salamanca tiene un nuevo líder. Tras la celebración de la Junta General este sábado, Julián Alcántara Prieto ha sido elegido como el nuevo Hermano Mayor de la cofradía.

Alcántara Prieto es un cofrade que ha estado vinculado a la hermandad durante toda su vida y aporta una dilatada trayectoria dentro de la estructura de la Junta de Gobierno. En la última legislatura, ejerció el cargo de Segundo Hermano Mayor.

La cofradía ha expresado en redes sociales sus mejores deseos al nuevo responsable, esperando que sus Sagrados Titulares lo guíen en este cometido que asume "con ilusión, entrega y devoción". Su experiencia previa en diferentes cargos de gobierno augura una continuidad en la gestión de la hermandad salmantina.