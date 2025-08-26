La Junta activa el proceso de solicitud de ayudas para negocios damnificados por los incendios

El Gobierno ha lanzado una nueva línea de subvenciones para apoyar a los negocios afectados por incendios, con el objetivo de cubrir los gastos de reparación y recuperación de daños materiales. Esta ayuda, limitada a 5.000 euros por negocio, se centra en los sectores de comercio, artesanía y servicios de proximidad para asegurar la continuidad de su actividad y ayudar a revitalizar las localidades damnificadas.

La ayuda está destinada a cubrir una amplia variedad de gastos esenciales para la recuperación. Incluye la reparación de instalaciones, locales, talleres o dependencias dañadas por el fuego, el humo o el calor, así como la reposición de mobiliario, enseres, utillaje y herramientas destruidas.

También se considera la sustitución o reparación de maquinaria y equipamiento indispensable para que el negocio pueda seguir funcionando, y la adquisición de mercancías y materias primas necesarias para retomar la actividad tras el siniestro.

La gestión de estas subvenciones se realizará a través de los ayuntamientos de las localidades evacuadas. Estos deberán rellenar los formularios disponibles, proporcionando los datos de los negocios afectados.

El plazo para que los ayuntamientos presenten las solicitudes se extiende desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2025. Una vez que se complete la solicitud, la ayuda será concedida de forma inmediata, lo que facilitará una rápida recuperación para los negocios.