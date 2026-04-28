La Junta activa la Situación 2 del PLANCAL de cara al eclipse del 12 de agosto

La Junta de Castilla y León ha acordado activar el Plan de Protección Civil de la Comunidad, el PLANCAL, desde este martes, 28 de abri. para el eclipse que tendrá lugar el próximo 12 de agosto y que se podrá visualizar desde diferentes puntos de la comunidad.

A la espera de este evento que traerá a miles de personas a la comunidad, la propia junta ha destacado que se esperan condiciones meteorológicas favorables para este día, buscando cielos despejados y baja nubosidad, escasa contaminación lumínica y buena visibilidad del horizonte.

De cara a este día, también se han previsto un gran incremento de la movilidad y concentración masiva de personas, lo que podría conllevar riesgos para la seguridad de las personas.

Con la activación de la Situación 2 del PLANCAL, se actuará en diferentes puntos como la identificación y selección de municipios aptos para la observación del eclipse, activación del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) como órgano de dirección y coordinación, movilizar medios y recursos autonómicos, análisis de escenarios y puestas en marcha de puntos de información al ciudadano.