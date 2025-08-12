La Junta alerta de un episodio de intrusión de partículas de polvo africano que afecta a toda Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha emitido un aviso por la intrusión de una masa de aire con polvo en suspensión, procedente del norte de África. Este fenómeno natural, conocido como calima, comenzará a afectar a la comunidad a partir de mañana, martes 12 de agosto, y se prevé que se mantenga durante los días siguientes. Los modelos de predicción anuncian un aumento significativo de las partículas PM10 en el aire, que podrían alcanzar valores superiores a los 50 microgramos por metro cúbico. Esto determina una calidad del aire "muy desfavorable".

Aunque la normativa actual no exige una alerta a la población por este tipo de contaminación, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha compartido una serie de recomendaciones. Para la mayoría de la gente, no hay riesgo. Se pueden continuar las actividades al aire libre con normalidad, pero prestando atención a posibles síntomas como tos, irritación de garganta o fatiga.

Sin embargo, para los grupos de riesgo, como personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares y alergias graves, se aconseja tomar precauciones. Lo ideal es reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre. Las personas con asma deben seguir su plan de medicación de manera estricta, ya que la calima podría provocar un empeoramiento de sus síntomas. La magnitud de la intrusión de polvo variará a lo largo del día y en los próximos días, por lo que es importante mantenerse informado sobre la calidad del aire en la zona.

Finalmente, la Junta recomienda evitar cualquier actividad que pueda generar más partículas en el aire, como la quema de restos vegetales, para no agravar la situación. Es fundamental que cada persona tome medidas preventivas para minimizar la exposición y así proteger su salud ante este fenómeno natural.