La Junta amplía hasta el 30 de abril el transporte gratuito para los menores de 15 años

La Junta de Castilla y León ha ampliado la gratuidad del transporte público regular y de uso general de viajeros en Castilla y León para todas las personas menores de 15 años, tanto empadronados como no empadronados, que tendrá vigencia hasta el 30 de abril de 2026. Cabe recordar que en el acuerdo aprobado en mayo se establecía que los menores de 15 se beneficiarían del transporte gratuito en las líneas dependientes de la Junta hasta el 31 de diciembre de este año. Con la modificación de la orden que publica este lunes en BOCyL se amplía este periodo.

Según la Junta, la justificación de prorrogar la gratuidad de este colectivo responde a que “durante el tiempo que lleva implantada la gratuidad, se ha constatado un incremento significativo en el uso del servicio por parte del colectivo destinatario, lo que ha contribuido a mejorar su calidad de vida, facilitar su movilidad y reforzar su integración social”. Por este motivo y “considerando los efectos positivos derivados de la implantación de la gratuidad tanto en términos de accesibilidad como de impacto social, y con el objetivo de consolidar los beneficios alcanzados y continuar avanzando en la implementación de políticas públicas inclusivas y sostenibles”, la Junta ha acordado modificar la orden inicial “ampliando la regla general de la gratuidad del transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera en todas las concesiones cuya titularidad es de la Comunidad de Castilla y León para las personas menores de 15 años no empadronadas en Castilla y León hasta el 30 de abril de 2026, conforme a las condiciones que se establezcan por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital”.