La Junta amplía las ayudas del programa Relevacyl para facilitar el traspaso de negocios y evitar cierres

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha modificado las bases reguladoras del programa de subvenciones Relevacyl, diseñado para apoyar el relevo generacional en el trabajo autónomo y prevenir el cierre de negocios rentables que cesan por jubilación o causas similares. Esta modificación, publicada hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), tiene como meta ampliar el abanico de negocios que pueden acogerse a las ayudas y dotar de mayor flexibilidad a los procesos de transmisión.

Novedades clave: negocios itinerantes y más tiempo para el traspaso

La principal novedad de la modificación es la inclusión de nuevos perfiles de negocio. A partir de ahora, podrán acceder a las ayudas aquellos autónomos que se hagan cargo de un negocio cuya actividad principal se desarrolle en un vehículo, al ser este el espacio físico principal de prestación del servicio.

Esta medida busca dar respuesta a la creciente realidad de los servicios itinerantes, especialmente en el medio rural, donde son esenciales para atender las necesidades de la población. Se incluyen así actividades de trabajadores por cuenta propia que faciliten los desplazamientos y el transporte.

Además, se introduce una mayor flexibilidad temporal en la transmisión del negocio. El margen máximo entre el cese de la actividad del anterior titular y su reapertura por el nuevo autónomo se amplía a cuatro meses. Esta ventana temporal más amplia permite al nuevo titular organizar su actividad con mayor holgura, planificar, adecuar y ajustar su modelo de negocio, facilitando que el relevo se produzca con mayor eficacia.

Cuantía de las ayudas e inminente ampliación de plazo

El programa Relevacyl, que se puso en marcha el pasado 25 de junio, contempla una cuantía base de 10.000 euros por beneficiario para las personas trabajadoras por cuenta propia de la Comunidad que sucedan al titular de una actividad empresarial o profesional establecida en Castilla y León.

Esta ayuda puede incrementarse con incentivos adicionales y acumulables en función del perfil del nuevo autónomo y la ubicación de la actividad. Se establecen aumentos para mujeres, jóvenes o actividades ubicadas en el medio rural, pudiendo las ayudas alcanzar los 20.000 euros por beneficiario.

Finalmente, una vez modificadas las bases para ampliar el alcance del programa, la Consejería ha anunciado que el plazo de presentación de solicitudes, que inicialmente concluía el 28 de noviembre, será también objeto de ampliación en los próximos días.