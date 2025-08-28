La Junta aprueba el acuerdo de mejora de las condiciones laborales del personal docente de centros públicos de Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha dado un paso significativo en su compromiso con la mejora de la calidad educativa al aprobar hoy en Consejo de Gobierno un preacuerdo con las organizaciones sindicales del sector. Este acuerdo, firmado el pasado 23 de julio con CSIF, ANPE, STECyL-i, UGT-SP y FE-CCOO, busca valorar la labor del profesorado y dignificar su profesión.

Una de las medidas más destacadas es el incremento de los llamados "sexenios", el componente de formación permanente, para los docentes con mayor antigüedad. En un plazo de dos años, los profesionales del 4º sexenio verán un aumento de 1.050 euros anuales, mientras que los del 5º sexenio recibirán 2.100 euros adicionales al año. Con esta subida, se homologan las retribuciones de este colectivo con las del resto de docentes que ya se beneficiaban de la carrera profesional horizontal.

El acuerdo también aborda otras mejoras específicas. Para los docentes del medio rural, se aumentará la retribución por kilometraje, reconociendo la necesidad de desplazarse entre localidades debido a la extensión de la Comunidad. Además, los equipos directivos de los colegios rurales agrupados (CRA) verán incrementado su complemento específico, igualando la mejora que ya recibieron los maestros de estos centros.

En el ámbito de la gestión, se reducirán las horas lectivas para los cargos directivos y se simplificarán los procesos administrativos para el profesorado. En cuanto a la atención a la diversidad, la Consejería se ha comprometido a mejorar la aplicación utilizada y a reforzar los equipos de orientación con 36 nuevos profesionales que se incorporarán en los dos próximos cursos.

Además, se ha agilizado la gestión del personal interino. A partir de ahora, la cobertura de las sustituciones se realizará a través de adjudicaciones informatizadas semanales, un sistema similar al que se usa al inicio del curso escolar. Finalmente, se crearán departamentos de Economía en los institutos de Enseñanza Secundaria (IES) que impartan ciclos formativos de Administración y Gestión y Comercio y Marketing.

La Consejería de Educación y las organizaciones sindicales han reiterado su intención de seguir negociando para continuar mejorando las condiciones laborales del personal docente. El próximo tema a abordar en octubre será la mejora de las tutorías y la reducción del horario lectivo para los mayores de 55 años.