La Junta autoriza la captura del jabalí que vaga por Salas Bajas

Una de las jaulas instaladas para capturar los jabalíes de Salas Bajas en un proceso anterior

Desde hace varios días un jabalí vaga por la zona de Salas Bajas y los aledaños del Puente Romano de Salamanca.

Para evitar que el animal pueda suponer un riesgo para la población, la Junta de Castilla y León ha emitido una resolución con fecha del pasado miércoles para poder capturar al animal.

Así el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca ha autorizado al Ayuntamiento de Salamanca para que capture al animal cumpliendo las condiciones de control población de jabalí.

Será la empresa de mantenimiento de parques y jardines quien deberá proceder a la captura, tal y como informan fuentes del Ayuntamiento de Salamanca. Para ello tendrán un plazo de un año, contando desde este jueves.

Para la captura del animal las condiciones del Servicio Territorial son claras. El jabalí deberá ser captura vivo y para ello se usará el método de jaulas-trampa. Estos elementos deberán tener siempre agua y comida y tendrán que ser revisadas diariamente.

Del mismo modo, el personal de la empresa deberá observar si se ha procedido a la captura de especies diferentes de animales que serán liberados inmediatamente.