La Junta de Castilla y León garantiza los servicios esenciales ante la huelga general del 15 de octubre

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves los servicios mínimos para asegurar la prestación de los servicios públicos esenciales durante la huelga general convocada para el próximo 15 de octubre.

La medida responde al interés general y a la obligación de los poderes públicos de velar por la vida, la salud, la integridad y la seguridad de los ciudadanos, sin coartar el derecho individual a la huelga.

Publicación de los servicios mínimos

La huelga, convocada por diferentes organizaciones sindicales y que afecta a la totalidad de trabajadores de todas las empresas privadas y organismos públicos de España, fue preavisada al Ministerio de Trabajo los días 29 de septiembre y 3 de octubre.

Ante este anuncio, la Junta considera imprescindible asegurar el mantenimiento de aquellos servicios cuya ausencia o insuficiente prestación puedan suponer un riesgo. Por ello, todas las consejerías y organismos autónomos han fijado los servicios mínimos necesarios para la Administración General, entes públicos y empresas que prestan servicios para la Administración.

Dichos acuerdos, que incorporan los servicios mínimos como anexos, serán publicados en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) este viernes, 10 de octubre.