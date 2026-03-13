La Junta de Castilla y León impulsa la conciliación con la concesión de más de 34.000 'Bonos Infantiles'

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha aprobada la segunda resolución del 'Bono Infantil'. Con esta nueva entrega, el Gobierno autonómico ha concedido un total de 34.051 bonos desde que el programa arrancara el pasado diciembre.

En esta ocasión, la resolución publicada en la sede electrónica beneficia a 12.524 familias con 17.691 bonos, lo que supone un incremento de 1.331 ayudas respecto a la primera fase, consolidando la tendencia al frente de las necesidades de los hogares de la Comunidad.

En términos económicos, el esfuerzo de la Junta de Castilla y León se traduce en una inversión que ya alcanza los 6,81 millones de euros. De esta cifra global, 3,2 millones correspondieron a la primera resolución de finales de año, mientras que la partida actual se eleva hasta los 3,5 millones de euros. Este presupuesto forma parte de un fondo inicial de 16 millones de euros destinado específicamente a esta subvención, una cuantía que la Administración regional está dispuesta a ampliar si fuera necesario para cubrir la demanda total y alcanzar el objetivo de llegar a unas 80.000 familias.

El 'Bono Infantil' consiste en una ayuda directa de 200 euros por cada menor de entre 4 y 12 años a cargo. Su finalidad principal es contribuir a que los progenitores puedan equilibrar su vida personal, familiar y laboral, fomentando además la corresponsabilidad.

Para acceder a esta subvención, los padres deben estar en activo laboralmente y contar con unos ingresos conjuntos inferiores a 55.000 euros, límite que se reduce a la mitad en el caso de las familias monoparentales.