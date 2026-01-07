La Junta de Castilla y León inyecta más de un millón de euros para modernizar y generar empleo en la economía social

La Junta de Castilla y León ha reafirmado su compromiso con el sector de la economía social mediante la concesión de una serie de ayudas económicas destinadas a impulsar la modernización y la competitividad de las cooperativas y sociedades laborales de la región. El objetivo de este apoyo financiero es favorecer la consolidación de estas empresas y mejorar su capacidad para generar empleo estable, cofinanciando tanto la adquisición de activos como la incorporación de nuevos socios trabajadores a sus estructuras.

En la línea específica de apoyo a la modernización e inversión, la administración autonómica ha concedido subvenciones por un importe total de 890.833 euros. Estas ayudas han beneficiado a 104 sociedades, de las cuales 73 son cooperativas y 31 son sociedades laborales. Los fondos cubren hasta el 50 % de los costes de inversión destinados a la mejora de instalaciones, la compra de maquinaria y la implementación de nuevas tecnologías en la gestión y producción. Asimismo, se han incluido como conceptos subvencionables los gastos de registro y notaría derivados de la constitución de las empresas.

En paralelo, el programa dedicado a la creación de empleo mediante la incorporación de socios ha movilizado 116.750 euros. Gracias a esta partida, diez entidades —7 cooperativas y 3 sociedades laborales— han podido integrar a 15 nuevos socios trabajadores. Las cuantías de estas ayudas varían entre los 5.500 y los 9.500 euros por trabajador, dependiendo del perfil de la persona incorporada. La Junta ha priorizado en este sentido a los colectivos con mayores barreras de inserción, como jóvenes menores de 30 años, mayores de 45, mujeres, parados de larga duración y personas con discapacidad.

Por otro lado, y coincidiendo con el Año Internacional de las Cooperativas celebrado el pasado ejercicio, la Junta ha intensificado las labores de fomento del emprendimiento colectivo. Para ello, se han destinado 175.949 euros procedentes del Fondo de Fomento del Cooperativismo a diversas campañas de promoción, jornadas de formación en áreas rurales y la elaboración de un manual práctico diseñado para guiar a los emprendedores en la creación de nuevas sociedades.

A cierre de noviembre de 2025, Castilla y León presentaba un sólido ecosistema empresarial compuesto por 2.271 cooperativas registradas y 1.319 sociedades laborales.